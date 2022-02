Diese Sachsen-Anhalt-Promis würden wir ins Dschungelcamp schicken

Machen wir uns nichts vor, das Dschungelcamp ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Kaum noch echte Stars, dafür ganz viele Sternchen, die sehnlichst auf den Aufstieg zur B- oder C-Prominenz hoffen. Dabei liegt das Gute doch so nah. Wir machen RTL einen Vorschlag: Warum nicht mal ein Dschungelcamp in der Sachsen-Anhalt-Edition?

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/slo – Dem Dschungelcamp geht die Luft aus. Zwar war die IBES-Ausgabe 2022 noch einmal überraschend unterhaltsam, doch RTL gehen zusehends die Stars aus. Und nur mit Reality-Sternchen macht das Camp auch keinen Spaß. Dabei liegt das Gute doch so nah. Sachsen-Anhalt bietet so viele Kandidaten:

Laura Müller

Ihre Ehe mit Michael Wendler machte Laura Müller schlagartig bekannt. Foto: dpa

Von der Altmark in die weite Welt: Laura Müller hat es geschafft. Die 21-Jährige aus Tangermünde schnappte sich den damals noch halbwegs angesehenen Schlagersänger Michael Wendler und schaffte an seiner Seite einen kometenhaften Aufstieg. Lets Dance, Playboy, die Karriere als TV-Promi schien möglich – bis sich Müllers Gatte entschied, auf Verschwörungsunsinn und Telegram-Gruppen zu setzen.

Auch Laura Müller brachen danach reihenweise Influencer-Jobs weg, inzwischen hält sie sich mit Onlyfans über Wasser, wo Fans sich möglichst viel nackte Haut versprechen. Also warum nicht ins Sachsen-Anhalt-Dschungelcamp. Länger als ihr Gatte hält Laura garantiert durch.

Bill Kaulitz

Tokio Hotel machte Bill Kaulitz als Jugendlichen zum Star. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Zusammen mit seiner Band Tokio Hotel war Bill Kaulitz wohl der erfolgreichste Musikact aus Sachsen-Anhalt seit Händel. Inzwischen ist es um den mittlerweile 32-Jährigen ruhiger geworden, die Erfolge mit Tokio Hotel sind längst nicht mehr so groß wie früher. Also warum nicht ins Sachsen-Anhalt Camp kommen? Spannende Geschichten hat der einstige Magdeburger Bill Kaulitz auf jeden Fall zu erzählen, und sei es die als Schwager von Heidi Klum.

Annemarie Eilfeld

Die Dessauerin Annemarie Eilfeld wurde bei DSDS Dritte. Foto: dpa

Deutschland sucht den Superstar machte die Dessauerin Annemarie Eilfeld bekannt. Seitdem hält sich die Sängerin im TV, sei es in einer Nebenrolle bei GZSZ, im Fernsehgarten oder im „Sommerhaus der Stars“. Mit Reality-TV und Zoff kennt sich Eilfeld also aus. Klare Kandidatin für unser Camp!

Mareike Müller

Mareike Müller aus Halle nutzte Germanys next Topmodel als Karriere-Sprungbrett in die Modeszene. Foto: Foto: Labs Management GmbH

Eine Topmodel-Kandidatin gehört zu einem Dschungelcamp eigentlich zwingend dazu. Und wer passt da besser als die Hallenserin Mareike? 2021 kämpfte sie bei Heidi Klum um Modelvertrag und Covershooting. Auf dem Laufsteg war die Ex-Basketballerin dabei weniger erfolgreich, ihre große Klappe sicherte Müller am Ende aber sogar einen Auftritt im großen Finale. Also ab in unser Sachsen-Anhalt-Dschungelcamp!

Kai Pflaume

Kai Pflaume gehört zu den bekanntesten TV-Moderatoren in Deutschland. Foto: dpa

Wer zumindest ab und zu den Fernseher einschaltet, der kommt an Kai Pflaume nicht vorbei. Der gebürtige Hallenser gehört zu den bekanntesten Moderatoren des Landes. Von „Nur die Liebe zählt“ bis zur „Goldenen Henne“ hat Pflaume so ziemlich alles schon mal moderiert. Also warum nicht auch unser Sachsen-Anhalt-Camp?

Robert Irmisch

Robert Irmisch hatte im Fernsehen versucht, eine Frau fürs Leben zu finden. Foto: Sat1

Der Hallenser versuchte 2021 im TV die große Liebe zu finden. Dafür ließ er sich mit einer völlig Fremden verheiraten, was bereits nach wenigen Tagen krachend scheiterte. Inzwischen hat der Hallenser mit der Ehe abgeschlossen. Sein großes Plus im Camp: Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ zeigte Robert, dass er auch mal laut werden kann, und im Sachsen-Anhalt-Dschungelcamp soll es schließlich nicht langweilig werden!

Kate Merlan

Kate Merlan arbeitet als Tattoo-Model. Foto: Instagram/Kate Merlan

Kate Merlan hat die typische Reality-TV-Karriere hinter sich. 2021 ging es für das Tattoo-Model aus Salzwedel bei „Mieten, Kaufen, Wohnen“ los, es folgten Sendungen wie „Das perfekte Dinner“, das „Sommerhaus der Stars“ oder „Promis unter Palmen“. Da kommt unser Sachsen-Anhalt-Camp doch genau richtig!

Didi Hallervorden

Didi Hallervorden ist auch im hohen Alter noch als Schauspieler aktiv. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Palim! Palim! Der Sprachexperte aus Dessau hat TV-Deutschland nicht nur Gassenhauer wie „Die Wanne ist voll“ geschenkt, sondern eben auch „Nonstop Nonsens“. Hallervorden, der immer noch als Schauspieler aktiv ist, hätte definitiv Unterhaltungspotenzial. Und einen eventuellen Gewinn könnte er ja auch prima für sein geplantes Theater in Dessau nutzen.

Tatjana Genrich

Tatjana Genrich gewann bei mehreren Misswahlen. Foto: Archiv/MGO

Die Magdeburgerin Tatjana Genrich mag es sportlich. Einst boxte sie selbst, heute ist sie mit einem Kicker des 1. FC Magdeburg verbandelt. Genrich war Miss Sachsen-Anhalt, Miss Ostdeutschland und 2021 sogar Miss Deutschland. Wird sie jetzt auch Miss-Sachsen-Anhalt-Camp?

Jürgen Sparwasser

Jürgen Sparwasser schoss das berühmteste Tor der deutsch-deutschen Fußballgeschichte. Foto: dpa

Ein Sportler gehört natürlich auch ins Dschungelcamp. Wir haben uns für Jürgen Sparwasser entschieden. Der gebürtige Halberstädter wurde mehrfacher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger – erzählen muss er aber vor allem, wie er 1974 die DDR zum Sieg gegen Westdeutschland schoss. Dafür gibt es bei uns einen Platz im Sachsen-Anhalt-Camp.

Bernd Wiegand

Bernd Wiegand ist Oberbürgermeister von Halle, ist derzeit aber beurlaubt. Foto: imago images/VIADATA

Halles aktuell beurlaubter Oberbürgermeister Bernd Wiegand könnte eine der spannendsten Camp-Personalien werden. Vor allem die Rolle des Camp-Anführers dürfte Wiegand reizen. Dass Wiegand Rettungsschwimmer ist, dürfte vor allem bei Wasser-Prüfungen von Vorteil sein. Und ganz wichtig: An einer fehlenden Corona-Impfung wird seine Teilnahme garantiert nicht scheitern.

Robin Pietsch

Robin Pietsch gilt als bester Koch in Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Stedtler

Weil wir es wirklich nur gut meinen mit unseren Sachsen-Anhalt-Promis, kommt zu guter Letzt noch Robin Pietsch auf unsere Camp-Liste. Sachsen-Anhalts bester Koch hält sich zwar abgesehen von einem Mini-Auftritt bei Tim Mälzers „Kitchen Impossible“ im Fernsehen sehr zurück, aber keinem trauen wir eher zu als ihm, aus Reis und Bohnen ein echtes Luxus-Menü zu zaubern!