Jasmin Herren meldet sich nach dem Tod ihres Willis bei den Fans 

Völlig unerwartet starb Willi Herren am gestrigen Dienstag im Alter von nur 45 Jahren. Seine Ehefrau Jasmin trauert nun öffentlich bei Instagram.

Köln. Am gestrigen Tag blieb es still auf Jasmin Herrens Instagram-Account. Nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren stand die TV-Bekanntheit unter Schock - musste ärztlich versorgt werden, hieß es aus verschiedenen Quellen.

Nun meldet sich die 42-Jährige mit einem bewegenden Abschiedsfoto. Auf dem alten Bild küssen sich Jasmin und Willi Herren am Strand. Dazu steht geschrieben: "Und ein Teil von mir geht mit dir. Auf ewig deine Frau."

Ihr Profilbild tauschte sie - wie auch einige Freunde von Willi - gegen ein schwarzes Bild aus. Ein Ausdruck der Trauer.

Das Bild beschrieb sie so: "Es waren zwei Königskinder......das Wasser war viel zu tief....... #inmemoriam #inewigerliebe"

Schauspieler und Reality-Star Willi Herren starb am gestrigen Dienstag. Foto: Henning Kaiser/dpa

Erst im März trennte sich das Paar. Willi blieb in der gemeinsamen Wohnung in Köln, Jasmin zog an die Ostsee. Stets betonte das (Ex)-Paar: Wir werden einander immer lieben.