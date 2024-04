„The Last of Us“-Schauspielerin Melanie Lynskey war sehr verwirrt, als ihr heutiger Ehemann ihr eigentlich einen Antrag machen wollte.

Los Angeles - Hollywood-Schauspielerin Melanie Lynskey („The Last of Us“) erfuhr eigenen Angaben zufolge erst gemeinsam mit der Familie ihres heutigen Ehemannes, dass er ihr einen Verlobungsantrag gemacht hatte. „Der erste Antrag meines Mannes war so verwirrend“, erzählte die 46-jährige Neuseeländerin, die mit dem US-Schauspieler Jason Ritter (44, „Die Eiskönigin II“) verheiratet ist, in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon.

Ritter habe damals den Fernseher angehalten und ihr „diese seltsame Rede“ gehalten, bei der sie zwischendurch überlegte, ob er gerade mit ihr Schluss mache, schilderte Lynskey. „Ich wusste nicht, was passiert.“ Er habe ihr auch einen Ring gegeben, den sie aber nicht als Verlobungsring eingeordnet habe. Offenbar übersprang Ritter den Teil, in dem er Lynskey fragt, ob sie ihn heiraten wolle, denn sie hielt seine Worte bloß für eine „nette Unterhaltung“, wie sie erklärte.

„Und dann drei Tage später haben wir seine Familie zu Weihnachten besucht und er sagte: "Wir sind verlobt!" - Ich fragte: "Sind wir das?"“ Das Schauspieler-Paar, das auch eine gemeinsame Tochter hat, heiratete im Jahr 2020. „Seitdem war er sehr süß und er hat mir immer und immer wieder neue Anträge gemacht“, berichtet Lynskey. Zuletzt habe ihr Mann zu ihrem Geburtstag ein weiteres Mal um ihre Hand angehalten.