Spekulationen über spurloses Verschwinden: Erwarten Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura etwa ein Kind?

Cape Coral - Ihr letztes Instagram-Foto ging am 27. Februar online. Die 20-jährige Laura aus Tangermünde postete ein Selfie mit einem Cowboy-Hut, der mit Glitzersteinen besetzt ist. Dazu schrieb sie: "Howdy". Seitdem hat sich die Frau von Schlagersänger Michael Wendler nicht mehr auf Instagram gemeldet.

Auch auf ein Lebenszeichen in ihren Storys warten ihre 600.000 Follower bislang vergeblich. Das mysteriöse Verschwinden von Laura lässt ihre Fangemeinde rätseln. Haben die kruden Verschwörungstheorien und Hetzkampagnen auf Telegram, die Michael Wendler verbreitet, damit zu tun? Einige Follower wollen nun den wahren Grund wissen.

"Sie ist bestimmt einfach nur schwanger." Follower von Laura Müller

"OKmag.de" hat auf seinem Instagram-Kanal ein Bild des Paares gepostet, welches die Spekulationen über ihr spurloses Verschwinden erneut entfacht hat. So glauben die Follower, dass die 20-Jährige Nachwuchs erwartet. "Sie ist bestimmt einfach nur schwanger und will die Schwangerschaft in Ruhe genießen", vermutet ein Fan in den sozialen Medien.

"OKmag.de" hat auf seinem Instagram-Kanal ein Bild des Paares gepostet, welches die Spekulationen über ihr spurloses Verschwinden erneut entfacht hat. Screenshot https://www.instagram.com/okmagazin/

Schon im Februar 2021 gab es bei Instagram Baby-Gerüchte, als die Influencerin ein Video hochgeladen hat, in dem sie ausschließlich ihren Bauch zeigt. Ungewöhnlich, fanden ihre Fans. Auch, dass sie auf dem Foto ihren Mann verlinkt und das ganze mit einem Herzemoji kommentiert hatte, heizte die Spekulationen an.

Nicht die erste Social-Media-Pause

Vielleicht gönnt sich die 20-Jährige auch einfach nur wieder eine Social-Media-Pause. Denn schon im September 2020 teilte Laura ein gemeinsames Foto von sich und Michael Wendler. Danach folgte ebenfalls für drei Monate Funkstille auf ihrem Kanal. Erst an Weihnachten teilte sie ein neues Bild von sich und ihrem Michael. Daraufhin wurde es wieder bis Ende Februar 2021 still.

Gemeinsam wünschte das Paar ein besinnliches Weihnachtsfest. Screenshot https://www.instagram.com/lauramuellerofficial/

In den vergangenen Wochen hieß es, die Influencerin hätte sich längst von Michael Wendler getrennt, doch ein Insider von "BILD" dementierte diese Gerüchte vor einiger Zeit. Ob an den Schwangerschaftsspekulationen etwas dran ist, wird wohl die Zeit zeigen.

Mehr zum Thema: Ehe-Aus beim Wendler und seiner Laura?