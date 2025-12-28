weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Unbekannte werfen in der Wedemark nördlich von Hannover von einer Brücke Steine auf die Autobahn. Sie treffen das Auto einer jungen Frau. Wie geht es der 24-Jährigen?

Von dpa Aktualisiert: 28.12.2025, 13:01
Ein Unbekannter hat bei Hannover einen Stein von einer Autobahnbrücke geworfen. (Symbolbild)
Ein Unbekannter hat bei Hannover einen Stein von einer Autobahnbrücke geworfen. (Symbolbild) Frank Rumpenhorst/dpa

Hannover - Nachdem Unbekannte von einer Autobahnbrücke in der Wedemark bei Hannover einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Der Stein traf in der Nacht zum Sonntag die Windschutzscheibe des Wagens einer 24-Jährigen, die auf der A352 in Richtung Norden unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, der Stein durchschlug nicht die Scheibe.

Nach dem Vorfall zwischen den Ortschaften Bissendorf und Bissendorf-Wietze fuhr die 24-Jährige von der Autobahn ab und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten im Bereich der Brücke, konnten den bislang unbekannten Täter jedoch nicht feststellen. Der Kriminaldauerdienst setzt nun auf Zeugenbeobachtungen.