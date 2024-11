In Sachsen-Anhalt verschwinden zunehmend Stolpersteine – auch in Oschersleben wurde nun ein Gedenkstein gestohlen. Die Täter reißen so Lücken in die Erinnerungskultur.

Unbekannte haben in Oschersleben einen Stolperstein für NS-Opfer gestohlen. (Archivfoto)

Oschersleben - Unbekannte haben in Oschersleben im Landkreis Börde einen Stolperstein herausgerissen und gestohlen. Einen zweiten, daneben befindlichen Stolperstein ließen der oder die Täter zurück, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der goldfarbene Stein zum Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus am Samstag entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Auch in anderen Städten kam es zuletzt zu Diebstählen von Stolpersteinen. In Zeitz wurden im Oktober zehn Stolpersteine entwendet, in Halle verschwanden im vergangenen Monat fünf. Nach Angaben des Künstlers und Initiators des Stolperstein-Projekts, Gunter Demnig, wurden weltweit bisher etwa 112.000 Stolpersteine verlegt, von denen rund 900 gestohlen wurden. Die gestohlenen Steine sollen schnellstmöglich ersetzt werden.