Magdeburg - Ein Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag zur Vollsperrung der Autobahn 14 geführt. Nach Angaben der Polizei hielt ein 49-Jähriger aus Magdeburg mit seinem Pkw wegen gesundheitlicher Probleme auf dem linken Fahrstreifen an. Ein tschechischer Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw, kam ins Schleudern und kippte um. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten einen Pkw auf der Gegenfahrbahn. Der 49-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer und der Pkw-Fahrer auf der Gegenfahrbahn blieben unverletzt. Die Autobahn war laut Polizei rund vier Stunden lang voll gesperrt.