Dortmund - In der „Tatort“-Folge „Feuer“, für die nun die Dreharbeiten angelaufen sind, geht es um häusliche Gewalt - und als neue Chefin der Mordkommission leitet Ira Klasnič (Alessija Lause) die Ermittlungen. In dem TV-Krimifall, der 2025 in der ARD ausgestrahlt werden soll, geht Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) undercover ins Frauenhaus. Eine Mutter, die dort mit ihrer kleinen Tochter gelebt hatte, ist Opfer eines Mordes geworden. Täter und Motiv der Brandstiftung sind unklar.

Gedreht werde noch bis 2. Oktober in Dortmund, Köln und Umgebung, berichtete der WDR. Es sei zwar nicht der allererste Auftritt von Alessija Lause in der Mordkommission. Dennoch stehe sie als noch Neue im Team stark im Fokus, erläuterte eine Sprecherin des Senders.

Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) ist wie gewohnt mit von der Partie. Faber ist die einzige Figur im Dortmunder Ermittlerteam, die seit dem Start im Jahr 2012 an Bord ist. Die langjährige Ermittlerin Martina Bönisch (Anna Schudt) war im Fall „Liebe mich“ - gezeigt im Februar 2022 - in einer dramatischen Szene in Fabers Armen den TV-Tod gestorben. Zuletzt hatte Ermittler Jan Pawlak (Rick Okon) hingeschmissen, der sich in der Serie immer tiefer in kriminelle Machenschaften verstrickt hatte.