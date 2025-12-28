Ein Taxifahrer wird in Bremen von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtet mit der Geldbörse. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bremen - Ein Fahrgast hat in Bremen-Gröpelingen einen 53 Jahre alten Taxifahrer mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Der Mann stieg am Samstagabend in das Taxi, ohne einen Zielort anzugeben, und hielt dem Fahrer kurze Zeit später ein Messer an den Hals, wie die Polizei mitteilte. Anschließend nahm er die Geldbörse des Fahrers an sich und flüchtete Richtung des Oslebshauser Parks. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.