In Berlin sind eine 17-jährige Fußgängerin und ein Radfahrer bei zwei Unfällen schwer verletzt worden. Was die Polizei zu den Abläufen sagt.

Berlin - Zwei Teenager sind bei Verkehrsunfällen in Berlin schwer verletzt worden. In Reinickendorf wurde am Freitagnachmittag eine 17-Jährige von einem Auto angefahren. Sie wollte laut Polizei die Aroser Allee wohl bei roter Fußgängerampel überqueren und wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 65-Jährigen durch die Luft geschleudert. Rettungskräfte brachten die 17-Jährige, die zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren hatte, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

An der Nordhafenbrücke in Moabit wurde fast zur selben Zeit ein 17 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren, das beim Abbiegen auf einen Radstreifen geriet. Der Jugendliche stürzte und wurde mit Kopf-, Fuß-, Arm- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.