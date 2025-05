In das Leitungsteam des Theaters Magdeburg kommt frischer Wind. Der neue Generalmusikdirektor ist Däne. Sein erstes Gastspiel ist sechs Jahre her.

Magdeburg - Das Theater Magdeburg bekommt mit Beginn der Spielzeit 2025/26 einen neuen Generalmusikdirektor. Der gebürtige Däne Christian Øland trete am 28. August seine Stelle als Chefdirigent der Magdeburgischen Philharmonie und Leiter der Sparte Konzert an, wie das Theater mitteilte. Øland folgt auf Anna Skryleva, die das Theater auf eigenen Wunsch am Ende der laufenden Spielzeit nach sechs Jahren verlässt.

Der 1994 geborene Dirigent hatte eigenen Angaben zufolge sein erstes Gastspiel in Magdeburg 2019. Ølands Vertragsdauer sei an den Vertrag des Generalintendanten geknüpft, hieß es.

Am Theater Magdeburg sind Musiktheater, Schauspiel, Konzert und Ballett vereint. 2024 erzielte das Haus nach eigenen Angaben Rekordeinnahmen in Höhe von mehr als 3,4 Millionen. Rund 160.000 Menschen hatten das Theater demnach im vergangenen Jahr besucht.