Nach vier Spielen ohne Sieg bezwingen die Thüringer Frisch Auf Göppingen. Den Grundstein für den sechsten Saisonsieg legen die Hausherren vor der Pause.

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre Negativserie beendet und nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Thüringer behielten gegen Frisch Auf Göppingen mit 31:27 (16:9) die Oberhand. Beste Torschützen bei den Eisenachern waren Felix Aellen (9/7) und Fynn Hangstein (7). Für die Göppinger, die nun schon seit fünf Partien auf ein Erfolgserlebnis warten, erzielten Oskar Neudeck, David Schmidt (6) und Marcel Schiller (6/3) die meisten Tore.

Die Gastgeber gerieten in dieser Begegnung kein einziges Mal in Rückstand und legten in der ersten Halbzeit durch eine couragierte Defensive und hohe Effizienz beim Abschluss den Grundstein zum Erfolg. Vom 2:2 (9.) an zogen die Eisenacher über 5:2 (13.) auf 13:5 (25.) davon. Näher als auf 29:27 (58.) konnten die Göppinger den Rückstand nicht verkürzen. Oskar Joelsson und Peter Walz beseitigten mit ihren Treffern zum Endstand die letzten Zweifel am sechsten Saisonsieg der Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze.