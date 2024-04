Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach plant weiter seinen Kader für die kommende Spielzeit. Wie die Thüringer am Mittwoch bekannt gaben, wird der zum Ende der Saison auslaufende Vertrag mit Torhüter Mateusz Kornecki nicht verlängert. Der 29 Jahre alte Pole schließe sich einem anderen deutschen Verein an, wie es in der Mitteilung heißt. „Mateusz Kornecki hat uns mit vielen guten Paraden geholfen, um am Saisonende unser großes Ziel erreichen zu können. Wir sind uns sicher, er wird in den restlichen sieben Partien ebenso alles tun, damit dem ThSV Eisenach der Klassenerhalt gelingt“, sagte Geschäftsführer Rene Witte.

Kornecki war zu dieser Saison vom Champions-League-Club KS Kielce an die Wartburg gewechselt und weist mit knapp 26 Prozent gehaltenen Bällen aktuell die beste Quote des Eisenacher Keeper-Trios auf. Nach der Verpflichtung des derzeit beim TVB 1898 Stuttgart unter Vertrag stehenden Silvio Heinevetter für die Saison 2024/2025 sei Kornecki Witte zufolge allerdings kein neues Angebot unterbreitet worden.