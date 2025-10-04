Die Thüringer Handballerinnen kommen in der Bundesliga nicht in Tritt. Gegen Neckarsulm laufen sie früh einem Rückstand hinterher. Auch 13 Tore von Reichert sind am Ende zu wenig.

Mit 13 Toren überragte Johanna Reichert bei den Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC, die Heimniederlage gegen Neckarsulm konnte aber auch sie nicht verhindern. (Archivbild)

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor vor heimischer Kulisse gegen die Sport-Union Neckarsulm mit 31:33 (11:14) und blieb damit im dritten Spiel nacheinander sieglos. Mit 13 Toren war Johanna Reichert die mit Abstand beste Werferin des THC, der nun bei 3:5 Punkten steht.

Die Thüringerinnen starteten behäbig in die Partie und scheiterten wiederholt an Neckarsulms Torhüterin Lena Ivancok. Nach 15 Minuten hatten sie erst drei Tore auf ihrem Konto (3:6). Zwar lief es danach in der Offensive besser, doch mit dem schnellen Umschaltspiel der Gäste hatte der THC weiter große Probleme und geriet so bis zur 22. Minute mit 7:12 in Rückstand.

Nach dem Wechsel brachten die Thüringerinnen deutlich mehr Tempo in ihre Aktionen und glichen in der 47. Minute durch Reicherts Tor zum 24:24 erstmals in der zweiten Halbzeit aus. Bis zum 30:30 (57.) stand die Partie auf Messers Schneide. In der Schlussphase hatten aber die Gäste mehr zuzusetzen und siegten letztlich verdient.