Berlin - Die Sumatra-Tiger im Tierpark Berlin haben Zwillinge bekommen. Die Jungtiere kamen am 25. Februar zur Welt, wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte. „Bisher läuft alles ganz prima. Mutter und Jungtiere sind wohlauf und liegen in der Mutterstube“, sagte Tierpark-Kurator Matthias Papies. Neben der Mutter Mayang sei auch Vater Jae Jae von Anfang an bei den Jungen.

In den kommenden Wochen soll die Wurfhöhle den Tigern überlassen werden, um der Familie Ruhe zu geben. Auch das Tierpark-Team halte Abstand. „Daher werden die Elterntiere zeitweise nicht im Alfred-Brehm-Haus für die Gäste sichtbar sein“, hieß es.

Es ist bereits der zweite Nachwuchs von Mayang und Jae Jae, nachdem im Jahr 2022 Louise und Lotte geboren wurden. „Bei der Aufzucht des Tiger-Nachwuchses ist nun Zurückhaltung wichtig“, sagte Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Wir haben volles Vertrauen in Mayang, die ja bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, was für eine tolle Mutter sie ist.“

In der freien Wildbahn leben Sumatra-Tiger ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra. Angaben des Tierparks zufolge ist die Zahl der Tiere durch Wilderei, vor allem für medizinische Zwecke, stark zurückgegangen. Gravierend sei auch die fortschreitende Zerstörung ihres Lebensraums durch Rodung.