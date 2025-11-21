Ob Wochenmarkt oder Picknick am Kanal: Laut einem internationalen Ranking ist eine Berliner Straße einer der coolsten weltweit – und die einzige deutsche Straße auf der Liste.

In dem Ranking landet das Maybachufer weltweit auf dem siebten Platz - in Europa aber fast an der Spitze. (Archivbild)

Berlin/London - Das Maybachufer in Berlin-Neukölln ist nach Ansicht des Stadtmagazins „Time Out“ eine der coolsten Straßen der Welt. „Dieser 1,5 km lange Kanalabschnitt im Reuterkiez hat seine industrielle Atmosphäre aus dem 19. Jahrhundert gegen klirrende Biergläser unter Weidenbäumen und Radfahrer am Ufer eingetauscht“, heißt es in dem Artikel des Londoner Magazins.

In dem diesjährigen Ranking landete die Straße am Landwehrkanal auf dem siebten Platz - im europaweiten Vergleich sogar auf Platz 2 hinter der Rua do Bonjardim in Porto (Portugal). Als eine der größten Attraktionen nennt das Magazin den traditionsreichen Neuköllner Wochenmarkt, wo man etwa heiße Böreks oder frische Kräuter kaufen kann.

Aber auch zum Ausruhen bietet sich das Maybachufer an. „Späti-Drinks, Beine in der Sonne, ein Buch in der Hand“ - die Straße lädt zum Verweilen oder Picknicken am Kanal ein.

Die Liste des Magazins umfasst 31 Straßen weltweit. In die Bewertung flossen demnach Kategorien wie Essen, Trinken, Kultur, Spaß und Gemeinschaftsgefühl ein.

Auf dem ersten Platz weltweit liegt die Rua do Senado im brasilianischen Rio de Janeiro. Mit dabei sind außerdem Straßen in den USA, Japan, Indonesien und vielen mehr. Das Maybachufer ist die einzige erwähnte deutsche Straße.