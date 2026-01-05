In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages gibt es im Landkreis Börde ein Unglück. Ein Jugendlicher stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen einen Mann.

Der kleine Ort im Landkreis Börde steht nach dem tödlichen Vorfall unter Schock. (Symbolbild)

Born - Im Zusammenhang mit dem Tod eines Jugendlichen in der Silvesternacht in Born im Landkreis Börde hat die Staatsanwaltschaft Magdeburg Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen aufgenommen. Es geht um den strafbaren Umgang und die strafbare Einfuhr von explosionsgefährlichen Stoffen, sagte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten der Deutschen Presse-Agentur.

Zusammenhänge mit dem Tod des 17-Jährigen würden geprüft. Zudem werden aktuell noch die genauen Todesumstände untersucht, wie es hieß. Weitere Angaben machte Baumgarten mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Der Jugendliche war in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages während einer Silvesterfeier in Born gestorben. Born ist ein Ortsteil der Gemeinde Westheide im Norden des Bördekreises.