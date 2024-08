Schwerin - Fußball-Star Toni Kroos erhält nach dem Ende seiner erfolgreichen Karriere den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Einen entsprechenden Vorschlag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nahm der 34-Jährige bereits an. Kroos stammt aus Greifswald und spielte in seiner Jugend für den FC Hansa Rostock. In seiner Heimatstadt soll die Auszeichnung auch übergeben werden.

„Toni Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten und zugleich einer der besten Botschafter Mecklenburg-Vorpommerns in der Welt“, sagte Schwesig. „Seine fußballerische Karriere hat er in Leverkusen, München und Madrid gemacht. Er hat dabei nie vergessen, wo er herkommt.“

Der Weltmeister von 2014 hatte seine Karriere in diesem Sommer nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid und der EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft beendet. „Ich freue mich sehr über diese besondere Auszeichnung, gerade weil sie eben nicht nur auf sportlichen Erfolgen basiert. Mir war es immer wichtig, nicht ausschließlich Fußballer zu sein“, sagte Kroos. Der frühere Bayern-Profi war zuletzt auch zum Fußballer des Jahres gewählt worden.