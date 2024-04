Ingersleben - In der Nähe einer Baustelle auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde ist ein toter 20-Jähriger entdeckt worden. Am frühen Montagmorgen sei der leblose Körper auf dem Standstreifen von einem anderen Verkehrsteilnehmer in der Nähe des Ortsteils Alleringersleben von Ingersleben aufgefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Die Verletzungen deuteten auf einen Unfall hin. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der 20-Jährige zu Fuß am Fahrbahnrand befand und von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt wurde. Laut Polizei handelt es sich bei dem jungen Mann um einen polnischen Staatsbürger.

Die Fahrbahn in Richtung Hannover war seit dem Montagmorgen voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Alleringersleben abgeleitet. Die Sperrung wird nach Polizeiangaben voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern.