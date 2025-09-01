Lucas Tousart kehrt in sein Heimatland zurück. Der Mittelfeldspieler verbrachte insgesamt fünf Jahre in der Hauptstadt. Bei Diogo Leite stehen die Zeichen eher auf Verbleib.

Diogo Leite (l) und Lucas Tousart werden in der aktuellen Saison nicht mehr gemeinsam im Union-Trikot auflaufen

Berlin - Lucas Tousart beendet seine Zeit in Berlin und kehrt in sein Heimatland Frankreich zurück. Der Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist Union Berlin wechselt zu Stade Brest, wie Union mitteilte. Zu den Ablösemodalitäten machte Union wie üblich keine Angaben. In Brest unterschrieb der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag.

Tousart war 2020 als Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft von Olympique Lyon zu Hertha BSC gewechselt. Nach dem Abstieg von Hertha im Sommer 2023 wechselte Tousart innerhalb Berlins nach Köpenick und stand in 40 Pflichtspielen für Union auf dem Platz.

Verteidiger Diogo Leite befindet sich bei den „Eisernen“ weiter im Wartestand. Der wechselwillige Portugiese, der in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt wurde, trainierte am Montag individuell.