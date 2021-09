Tragschrauber-Absturz: Zwei Männer aus dem Südwesten getötet

Gießen - Beim Absturz eines Tragschraubers in Hessen sind am Samstag zwei Männer aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die Opfer waren 39 und 47 Jahre alt und stammten beide aus dem Rhein-Neckar-Kreis, wie die Polizei mitteilte. Warum das Ultraleicht-Fluggerät am Nachmittag im hessischen Wetteraukreis bei der Stadt Butzbach in ein Waldgebiet abstürzte, war zunächst unbekannt. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollen diese Frage klären, teilte die Polizei mit.