Berlin - Das Wahlkreisbüro der Berliner Innensenatorin und SPD-Abgeordneten Iris Spranger ist mit roter Farbe beschmiert worden. Nach Auskunft der Berliner Polizei wurden in der Nacht zu Mittwoch an der Frontseite des Büros in der Köpenicker Straße in Berlin-Biesdorf Farbschmierereien entdeckt. Dazu gehörte der Schriftzug „Fuck SPD“ und ein „A“ in einem Kreis, das sogenannte Anarcho-Symbol, wie das Lagezentrum der Polizei am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unbekannt. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Der SPD-Landesvorsitzende Raed Saleh kritisierte den Vorfall. „Ich verurteile diese Gewalt, ganz egal aus welcher politischen Richtung, auf das Schärfste.“ Spranger selbst teilte am Mittwoch mit, Sachbeschädigungen seien kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. „Selbstverständlich lasse ich mich von so einer feigen Aktion nicht beeinflussen.“