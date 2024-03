Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht an einem Gebäude vorbei.

Kölleda - Unbekannte haben im Landkreis Sömmerda für Verwirrung gesorgt: Sie haben das Ortsschild von Schallenburg mit dem von Kölleda ausgetauscht. Eine Polizeistreife fand das für Kölleda bestimmte Schild am Samstag am Ortseingang von Schallenburg, wie die Polizei Sömmerda am Sonntag mitteilte. Die Schallenburger Ortstafel blieb laut Polizei dagegen zunächst verschollen.