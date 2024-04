Gleich zweimal kommt es zu Lkw-Unfällen am Mittwoch auf der Autobahn 2. Autofahrer müssen sich auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Ingersleben/Möckern - Geduld gefragt: Zwei Unfälle haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt geführt. Ein Lastwagen fuhr in einer Baustelle zwischen Irxleben und Alleringersleben (Landkreis Börde) am Stauende wohl aus Unaufmerksamkeit des Fahrers auf einen anderen Lkw auf, wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte.

Die beiden Lkw-Fahrer seien zwar nicht verletzt worden, die noch mindestens bis in den späteren Vormittag andauernde Bergung erweise sich aber angesichts der Engstelle als schwierig. Autofahrer könnten nur eine Spur nutzen, um an der Unfallstelle vorbeizufahren. Ein Rückstau von etwa 15 Kilometer habe sich bereits am Morgen gebildet, hieß es.

In Fahrtrichtung Berlin wiederum sei die Autobahn 2 zwischen Theeßen (Jerichower Land) und Ziesar in Brandenburg komplett gesperrt worden. Dort sei ein Fahrer mit seinem Lkw nach rechts von der Straße abgekommen. Der Mann sei leicht verletzt worden.

Der Tank des Lasters wurde beschädigt, sodass sich Kraftstoff über die Fahrbahn verteilte. Der Lkw selbst sei über alle drei Fahrspuren zum Stehen gekommen. Es werde mehrere Stunden, mindestens bis Mittag, dauern, bis die Autobahn freigegeben werden könne.