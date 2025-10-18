Berlin - Union Berlins Mittelfeldspieler Rani Khedira hatte bei seinem Treffer gegen Borussia Mönchengladbach familiäre Motivation. „Unter der Woche habe ich sogar noch einen Spruch von meinem Bruder bekommen, weil ich in unserem Fünf-gegen-fünf-Turnier ziemlich gut abgeschlossen habe“, sagte der 31-Jährige nach dem 3:1 der Köpenicker gegen Borussia Mönchengladbach. „Dann haben sie gesagt, ich bin Trainingsweltmeister. Das war dann vielleicht noch ein Ansporn mehr heute“, erzählte der Bruder von Ex-Weltmeister Sami und Berater Denny Khedira nach dem Spiel bei Sky.

Tatsächlich sind Tore des Mittelfeldspielers aber eher selten. Im 262 Bundesliga-Spiel war es sein zehntes Tor. „Es ist zwar nicht meine Kernkompetenz, aber ab und zu treffe ich dann schon mal ins Tor“, sagte er. „Meine Maximalausbeute lag mal bei vier in Augsburg. Wenn ich das schaffen könnte, wäre es natürlich Wahnsinn.“