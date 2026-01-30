Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes sind etwa Waren und Dienstleistungen (+5,7 Prozent), Obst (+5,5 Prozent) und alkoholische Getränke (+10,2 Prozent) besonders stark von der Teuerung betroffen. Günstiger als vor einem Jahr waren zuletzt hingegen etwa Speisefette und Speiseöle (-20,8 Prozent), Strom, Gas und andere Brennstoffe (-4,1 Prozent) sowie Molkereiprodukte und Eier (-3,1 Prozent).