Leipzig - Nach ergebnislosen ersten Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Deutschen Telekom in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitgeber seien auf die Forderungen Verdis nicht eingegangen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag in Leipzig mit. Der Warnstreik betreffe 19 der 22 Telekom-Gesellschaften in den drei Bundesländern.

Verdi fordert für die bundesweit 70.000 Tarifbeschäftigte des Telekom-Konzerns eine Entgelterhöhung von 12 Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden um monatlich 185 Euro erhöht werden.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet Verdi rund 2000 Beschäftigte, die sich am Warnstreik beteiligen. Durch den Warnstreik soll sich neben Terminabsagen im Service oder in der Computerhilfe unter anderem der Ausbau des Netzes leicht verzögern.