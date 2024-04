Verkehrseinschränkungen am Mittwoch auf Berlins Straßen

Eine Rot zeigende Ampel vor der Kulisse von Kränen auf einer Baustelle am Alexanderplatz.

Berlin - Auch am Mittwoch müssen sich Autofahrer in Berlin wieder auf einige Einschränkungen durch Bauarbeiten einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist die Auffahrt Hohenzollerndamm auf den Stadtring (A100) in Richtung Neukölln wegen Bauarbeiten von etwa 8 bis 15 Uhr nicht befahrbar.

In Mitte kommen Autofahrer ab dem Morgen auf der Oranienburger Straße zwischen Große Präsidentenstraße und Große Hamburger Straße nicht durch. Voraussichtlich bis zum 19. April wird die Strecke wegen Gleisbauarbeiten für den Autoverkehr gesperrt.

Auf der Bahnhofstraße in Lichtenrade wird auf einer Gleisbaustelle ein neuer Bauabschnitt begonnen. Ab dem Mittwochmorgen ist die Wünsdorfer Straße in beiden Richtungen zwischen Prinzessinnenstraße und Blohmstraße nicht befahrbar. Bis Ende September gelten die Einschränkungen in diesem Bereich.