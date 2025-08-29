Nach dem Start seines Gleitschirmfluges am Mittwoch blieb ein 77-Jähriger im Burgenlandkreis für zwei Tage verschwunden. Jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Laucha - Der seit Mittwoch in Sachsen-Anhalt vermisste 77 Jahre alte Gleitschirmflieger ist tot. Der Mann sei am Freitagabend von Rettungskräften in der Nähe des Flugplatzes Laucha an einem Hang entdeckt und geborgen worden, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.

Der Segelsportler war am Mittwochabend von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Polizei, Feuerwehr und verschiedene Rettungsdienste beteiligten sich an der Suche. Das Areal um den Flugplatz im Burgenlandkreis wurde weiträumig abgesucht. Dabei waren auch Boote, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, um die Todesursache herauszufinden, hieß es.