Niedere Börde - Eine Verpackungsmaschine ist in einem Dachziegelwerk in der Gemeinde Niedere Börde in Flammen aufgegangen. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro an der Maschine, wie die Polizei Börde am Mittwoch mitteilte. Eine Palette mit fertigen Produkten stand den Beamten zufolge am Dienstagnachmittag zu nah an einem Ofen, sodass das Feuer entstand und von einem starken Windzug angefacht wurde.