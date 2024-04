Hannover - Nach den Verzögerungen beim Abitur in Niedersachsen hat der Landesschülerrat die Möglichkeit zur Wiederholung der betroffenen Klausur für alle gefordert. Wenn Schülerinnen und Schüler nach kurzer Entscheidungszeit die Prüfung am 11. April geschrieben haben und später merkten, dass dies eine falsche Entscheidung war, sollten sie die Möglichkeit haben, am 8. Mai noch einmal zu schreiben, sagte der kommissarische stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates Niedersachsen, Matteo Feind, laut Mitteilung. Die freiwillige Wiederholungsmöglichkeit gilt derzeit nur für Abiturienten, denen die Schule am 11. April keine Möglichkeit für eine Verschiebung der Prüfung gab.

Nach einem Einbruch in eine Schule in Goslar waren die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft am 11. April landesweit unterbrochen worden. Unbekannte hatten einen Tresor aufgebrochen, danach lagen die Abiprüfungen verteilt auf dem Schulhof. Das Ministerium forderte betroffene Schulen auf, die Aufgaben nicht auszuteilen oder einzusammeln, weil die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben theoretisch hätten einsehen können. Neue Aufgaben wurden hochgeladen. Dabei kam es zu einer Wartezeit.

Schülerinnen und Schüler konnten entscheiden, ob sie die Prüfung im Fach Politik-Wirtschaft zeitversetzt beginnen oder die Prüfung am 8. Mai schreiben. Einige Prüflinge bekamen von ihrer Schule allerdings keine Wahlmöglichkeit. Für sie hat das Kultusministerium festgelegt, dass sie die Klausur freiwillig wiederholen können. Dann werde die Note der Wiederholungsklausur gewertet, hieß es. Abiturienten, die die verworfene Klausur geschrieben haben, müssen die Prüfung am 8. Mai ablegen. Das war dem Kultusministerium zufolge an einer Schule der Fall.