Viel Sonne am Maifeiertag in Thüringen

Wolken ziehen über die Statue eines Landsknechts auf dem Haus zum breiten Herd am Fischmarkt.

Erfurt - Auf einen Maifeiertag mit blauem Himmel, viel Sonnenschein und Temperaturen bis 27 Grad Celsius können sich die Menschen in Thüringen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, startet die Woche bei zunächst noch wolkigem Himmel und 19 bis 21 Grad. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Im Bergland werden 16 bis 19 Grad erwartet. Am Dienstag und Mittwoch dominiert der Vorhersage zufolge die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis 27 Grad.