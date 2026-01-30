Allein in Hannover und Umgebung gab es 37 Unfälle aufgrund von Straßenglätte. Warum die Polizei vor Nebenstraßen besonders warnt.

In Niedersachsen und Bremen sollten Autofahrer aufgrund glatter Straßen besonders vorsichtig unterwegs sein. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen und Bremen gab es in der Nacht viele Glätte-Unfälle. Nach Angaben der Polizei waren Autos aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen gekommen. Bei der Mehrzahl der Unfälle seien aber lediglich Blechschäden entstanden.

In Hannover und Umgebung wurden laut einem Polizeisprecher 37 Unfälle aufgrund der Straßenglätte registriert. Nur bei einem dieser Unfälle wurde eine Person leicht verletzt.

Die Polizei in Lüneburg warnt vor Glätte auf den Nebenstraßen. Diese seien - anderes als Hauptstraßen - nicht geräumt und deswegen sehr glatt.