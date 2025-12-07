Flamingos, Gorillas und Tropenhalle bleiben tabu: Wegen eines Vogelgrippe-Verdachts schließt der Zoo Leipzig beliebte Anlagen. Was bedeutet das für Besucher?

Leipzig - Nach einem Vogelgrippe-Verdachtsfall hat der Zoo Leipzig einige Bereiche für Besucher geschlossen. Gesperrt sind die Flamingo-Lagune, die Menschenaffenanlage Pongoland und die Tropenwelt Gondwanaland, wie der Tierpark informiert. „Alle anderen Bereiche des Zoos sind jedoch geöffnet.“ Dazu zählen etwa das Aquarium, das Koala-Land und die Kiwara-Savanne.

Wegen der Einschränkungen erhalten Besucher eine Ermäßigung beim Eintritt. Der Zoo stehe in einem engen Austausch mit den Behörden, hieß es. Bisher handle es sich um deinen Verdachtsfall, der noch nicht offiziell bestätigt sei.