Wahlkämpfer der Basis-Partei in Friedrichshain angegriffen

Berlin - Zwei Wahlkämpfer der Partei Die Basis sind nach Angaben der Polizei im Berliner Bezirk Friedrichshain von Unbekannten angegriffen worden. Die Männer im Alter von 64 und 70 Jahren seien am Dienstagabend zunächst beschimpft worden, als sie das Logo ihrer Partei an der Kreuzung Wühlischstraße und Kopernikusstraße anbrachten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Einer von zwei Radfahrern sei auf den 64-Jährigen losgegangen, habe ihn geschlagen, über die Straße gezogen und mit dem Kopf auf die Straßenbahnschienen gestoßen. Anschließend seien die beiden Radler in Richtung Boxhagener Straße davongefahren - der Begleiter des Angegriffenen habe noch vergeblich versucht, den zweiten Unbekannten festzuhalten.

Der 64 Jahre alte Wahlkämpfer wurde nach den Angaben vom Mittwoch leicht verletzt und erlitt Hautabschürfungen an Stirn und Hand, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Einsatzkräfte der Polizei suchten die Umgebung zunächst erfolglos nach den Angreifern ab, die ungefähr zwischen 20 und 30 beziehungsweise 40 und 50 Jahren alt sein sollen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzung.