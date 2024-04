Potsdam - In Brandenburgs Wäldern steigt die Brandgefahr wieder. Nach den Daten des Umweltministeriums herrschte am Sonntag in fast allen Landkreisen die Stufe 4 - das bedeutet eine hohe Gefahr. Nur im Landkreis Uckermark im Nordosten des Landes war das Risiko mit Stufe 3 etwas geringer.

Vor rund zwei Wochen hatte es den bislang größten Waldbrand in diesem Jahr gegeben: In der Gemeinde Schwielowsee im Kreis Potsdam-Mittelmark brannte es auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern.

Der Start in die neue Woche soll nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen bis 25 Grad in Brandenburg bringen. Am Dienstag wird es noch etwas wärmer, und der Feiertag am 1. Mai lockt auch mit viel Sonnenschein und bis zu 29 Grad ins Freie.