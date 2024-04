Braunschweig - Bei dem Großbrand in einem Braunschweiger Industriegebiet besteht laut der Polizei in einem Umkreis von 1000 Metern um den Brandort weiterhin Lebensgefahr wegen möglicher Explosionen. Das Feuer brenne weiterhin, sagte ein Polizeisprecher am späten Dienstagnachmittag. Die Feuerwehr habe Löscharbeiten wieder aufgenommen, nachdem diese zeitweise wegen der Explosionsgefahr unterbrochen waren. Anwohner sollten Fenster und Türen weiterhin geschlossen halten. Alle Gebäude in einem Umkreis von 500 Metern wurden evakuiert.

Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr in einer Firma für die Entwicklung und Abfüllung von Aerosolen und Sprayprodukten ausgebrochen. Es gab mehrere Explosionen, der Bereich um den Brandort ist weiträumig abgesperrt. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung. Auch die nahegelegene Autobahn 39 wurde zwischen Rautheim und Cremlingen gesperrt. Laut Polizei kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.