Potsdam/Berlin - Die SG Neukölln bleibt auch in der A-Gruppe der höchsten deutschen Wasserball-Spielklasse. Dank eines 22:7 am Sonntag entschieden die Berliner die Serie Best-of-Three gegen Bayer Uerdingen mit 2:1-Siegen für sich. Sie hatten zum Auftakt der Serie 7:8 verloren, danach 16:9 gewonnen. Die SGN trifft nun in der laufenden Meisterschaft im Viertelfinale auf Titelverteidiger Waspo Hannover. Tags zuvor hatte schon der OSC Potsdam den Verbleib in der A-Gruppe geschafft und wird in der Runde der besten Acht gegen den ASC Duisburg spielen.