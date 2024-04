Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Berlin - Ein mutmaßlicher Hertha-Anhänger soll einem Braunschweiger Fan in Berlin seinen Schal geraubt und ihn dabei verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den 33-Jährigen erhoben, wie sie am Montag mitteilte. Zur Last gelegt werden dem Mann der Raub eines Fanschals in Tateinheit mit Körperverletzung.

Im September 2023 soll der Mann im Hertha-Trikot nach dem Zweitligafußballspiel von Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig auf dem S-Bahnhof Westkreuz zunächst zwei Braunschweig-Anhänger mit Trikots und Fanschal entdeckt haben. Als diese gerade die S-Bahn wechselten, soll er versucht haben, dem 20-Jährigen von hinten den um den Hals geknoteten Schal über den Kopf zu ziehen. Dabei verletzte er ihn an der Stirn. Obwohl der Vater des 20-Jährigen einschritt, soll es dem 33-Jährigen gelungen sein, den Schal an sich zu nehmen. Auf dem Bahnhof hielt dann eine Gruppe von Braunschweig-Fans den Beschuldigten fest, bis die Polizei eintraf. Das vorangegangene Spiel zwischen den beiden Vereinen endete mit einem Sieg für Hertha BSC.