Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den zahlreichen Helfern bei der Wiederherstellung der Stromversorgung für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt. „Dass wir anderthalb Tage, bevor wir es eigentlich erwartet haben, fertig werden, ist großartig, insbesondere für die Menschen in den betroffenen Gebieten“, sagte der CDU-Politiker beim Besuch einer Baustelle an einem Umspannwerk im Südwesten der Stadt.

„Ich habe mich noch nie in meinem Leben so doll gefreut, dass der Strom wieder da ist“, so Wegner. „Natürlich bin ich erst mal erleichtert. Ich bin allen Beteiligten unendlich dankbar, den Hilfsorganisationen, der Berliner Polizei, der Feuerwehr, Stromnetz Berlin, den Tiefbaufirmen, den vielen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben, mitgewirkt haben, auch der Bundeswehr, der Bundespolizei.“ Die Krisenstäbe hätten funktioniert. „Wir sind durch diese Krise jetzt gekommen.“

Nun gelte es darauf zu achten, dass die Stromzufuhr zuverlässig bleibt. „Wir werden weiter den Krisenstab tagen lassen. Wir müssen es jetzt erst mal anlaufen lassen. Wir arbeiten mit Provisorien.“ Gleichzeitig gelte es, nach vorn zu schauen und Lehren zu ziehen. „Wie schaffen wir, dass unsere kritische Infrastruktur besser geschützt wird?“, nannte Wegner einen Punkt. Ein weiterer Punkt sei, wo man das Krisen- und Katastrophenschutz-Management verbessern könne. „In so einer Krisensituation bekommt man neue Erkenntnisse. Ja, man lernt dazu, alle Beteiligten.“