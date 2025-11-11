Taschenkontrollen, Zufahrtsschutz, Haftung: Trotz fehlender Genehmigung baut der Weihnachtsmarkt in Magdeburg weiter auf. Noch hoffen Stadt und Veranstalter auf eine Lösung.

Seit Ende Oktober wird auf dem Alten Markt in Magdeburg bereits der Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Magdeburg - Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts will der Veranstalter viele der neuen Forderungen erfüllen. Unter anderem gehe es um eine nochmalige Aufstockung der Sicherheitskräfte und eine genauere Definition der Kompetenzzuordnung, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit. Die Hinweise würden bereits in das Sicherheitskonzept integriert.

Demnach wurde schon seit dem Sommer unter Einbeziehung von Experten an der Erstellung des neuen Sicherheitskonzepts gearbeitet. Wichtig sei noch eine Klärung der Kompetenzen von privaten Sicherheitskräften bei Taschen- und Personenkontrollen, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit.

Gibt es Mängel bei der Sicherheit?

Kritik üben die Veranstalter an der Sichtweise des Landesverwaltungsamtes, dass allein durch den Betrieb eines traditionellen Weihnachtsmarkts ein Anschlagsziel entstehe. Damit werde der Veranstalter der Risikoverursacher und sei vollständig haftbar. Terrorabwehr sei aber eine staatliche Aufgabe, betont die städtische GmbH.

Hintergrund der möglichen Absage ist eine Einschätzung des Landesverwaltungsamtes. Darin werden unter anderem der Zufahrtsschutz und die Organisation der Sicherheitskräfte bemängelt. Es könne daher keine Zustimmung zum Sicherheitskonzept geben, heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weihnachtsmarkt GmbH und Landeshauptstadt hoffen dennoch weiterhin auf eine Lösung. „Aktuell baut der Weihnachtsmarkt weiter auf“, teilten die Veranstalter mit.