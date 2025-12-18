In Niedersachsen ist die Zahl der produzierten Weihnachtssterne zurückgegangen, doch die Pflanze hält ihre Spitzenposition.

Obwohl die Produktion gesunken ist, steht der Weihnachtsstern weiter auf Platz eins der in Niedersachsen erzeugten Zimmerpflanzen. (Symbolbild)

Hannover - Trotz eines deutlichen Rückgangs bleibt der Weihnachtsstern laut einer Statistik die wichtigste Zimmerpflanze aus niedersächsischer Produktion. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der erzeugten Weihnachtssterne nahezu halbiert, dennoch steht die Topfpflanze weiter auf Platz eins der produzierten Zimmerpflanzen, wie aus den Daten des Landesamtes für Statistik in Niedersachsen vom Donnerstag hervorgeht.

Im Jahr 2025 hätten 45 Betriebe in Niedersachsen rund 3,3 Millionen Weihnachtssterne produziert. Vier Jahre zuvor seien es noch 68 Betriebe mit 6,4 Millionen Pflanzen gewesen. Damit sank die Produktionsmenge um fast 50 Prozent.

Auch bundesweit ging die Zahl der Weihnachtssterne laut der Statistik zurück, von rund 20,4 Millionen im Jahr 2021 auf 17,5 Millionen Stück. Der niedersächsische Anteil an der Gesamtproduktion schrumpfte dabei deutlich: von fast einem Drittel im Jahr 2021 auf weniger als ein Fünftel im Jahr 2025.

Insgesamt wurden 2025 in Niedersachen in 306 Betrieben Zierpflanzen angebaut. 2021 waren es den Angaben zufolge noch mehr Betriebe und größere Flächen. Den größten Anteil machten Beet-, Balkon- und Zimmerpflanzen sowie Stauden aus. Zentrum des Zierpflanzenanbaus bleibe die Weser-Ems-Region.