Weitere Spielabsage wegen Corona in Regionalliga

Cottbus - In der Fußball-Regionalliga Nordost gibt es den nächsten Spielausfall. Auch die für den kommenden Mittwoch angesetzte Partie FC Carl Zeiss Jena gegen Energie Cottbus kann nicht stattfinden, gab der ehemalige Bundesligist aus der Lausitz am Donnerstag bekannt. Bei den Cottbusern war ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In der vergangenen Woche war wegen zwei positiver Tests das Spiel des FC Energie beim 1. FC Lok Leipzig abgesagt worden. Damit muss Energie nun schon vier Partien nachholen. Auch weitere Spiele in der Nordost-Regionalliga konnten wegen Corona-Infektionen in anderen Clubs nicht ausgetragen werden.