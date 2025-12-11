Würden Sie gern mal Landtags-Losfee spielen? Im Magdeburger Parlament entscheidet ein kurioses Ritual, welche Landtagsfraktion zuerst ihre Debatte einbringen darf. Wie man Losfee wird.

Donnerstags treffen sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen, um die Tagesordnung vorzubereiten. Dazu nutzen sie auch diese Kristallschüssel.

Magdeburg - Eine Kristallschale und Medikamentendosen beeinflussen im Landtag von Sachsen-Anhalt parlamentarische Abläufe. Mit diesen Hilfsmitteln wird nämlich die Reihenfolge der Aktuellen Debatten ausgelost, wie der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, in Magdeburg vor der Landtagssitzung in der nächsten Woche ausplauderte.

„Heute war ich die Losfee“, sagte Erben. Donnerstags treffen sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen, um die Tagesordnung vorzubereiten. Fester Bestandteil dabei: eine Kristallschüssel und ein paar Medikamentenbecher mit Zetteln. In jeder Dose ist das Los für eine Fraktion: Wer eine Aktuelle Debatte angemeldet hat, kommt in die Schüssel. Dann wird gemischt – und die Fraktion, die zuerst gezogen wird, darf ihre Debatte als Erste einbringen.

Sechs Chancen pro Jahr

Laut der Landtagsverwaltung hat jede Fraktion das Recht, sechsmal im Jahr eine Aktuelle Debatte einzureichen. Die Themen sollen dabei „von allgemeinem und aktuellem Interesse sein und die Kompetenzen des Landes betreffen“. In der Regel finden die Aktuellen Debatten alle am selben Tag statt.

In der Sitzung des Landtags in der nächsten Woche sind laut Erben vier Aktuelle Debatten geplant: zum Sachsen-Anhalt-Monitor (Grüne), zur Krankenversicherung (FDP), zur Debatte um Arbeitnehmer und Arbeitgeber (AfD) und zur Chemieindustrie (Linke).

Nur, wie wird man eigentlich Losfee? Erben klärt auf: „Es lost immer einer derjenigen, die keine Aktuelle Debatte eingereicht haben.“