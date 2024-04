Bremen - Vor dem schweren Heimspiel gegen den VfB Stuttgart entspannt sich bei Werder Bremen etwas die Personallage. Die zuletzt gesperrten Marco Friedl und Anthony Jung kehren am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in die Startelf zurück. „Sie sind absolute Führungsspieler. Wichtig ist, dass wir insgesamt wieder Stabilität in unsere Leistungen bekommen und da können die beiden uns sehr helfen“, sagte Trainer Ole Werner am Freitag.

Zumindest für einen Kurzeinsatz infrage kommt Justin Njinmah. Der Angreifer steht nach seiner Operation am Sprunggelenk schneller als erwartet wieder zur Verfügung, wird aber zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Er wird sicher nicht für besonders viele Minuten infrage kommen, aber kann uns hinten raus vielleicht für ein paar Minuten helfen“, sagte Werner, der mit seinem Team seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen hat. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga ist so auf fünf Punkte geschmolzen.