Löbejün - Als eine von elf Kommunen in Deutschland soll die Stadt Wettin-Löbejün in diesem Jahr vom Deutschen Musikrat als „Landmusikort des Jahres 2024“ ausgezeichnet werden. „Jeder der prämierten Orte ist ein Nukleus erfolgreich vernetzten, vielfältigen, nachhaltig von Kompetenz und Begeisterung getragenen Musiklebens in seinem Bundesland“, erklärte der Präsident des Deutschen Musikrates, Martin Maria Krüger, laut einer Mitteilung. Zu Preisverleihung in der Stadt im Saalekreis ist am Samstag (31. August) ein Konzert im Carl-Loewe-Haus geplant.