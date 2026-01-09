weather schneefall
  3. Grippewelle: Wieder mehr Grippefälle in Thüringen zu Jahresbeginn

Grippewelle Wieder mehr Grippefälle in Thüringen zu Jahresbeginn

Die Zahl der Grippefälle in Thüringen steigt zum Jahresbeginn deutlich an. Was das Gesundheitsministerium zu den aktuellen Entwicklungen mitteilt.

Von dpa 09.01.2026, 14:45
Wieder mehr Grippefälle in Thüringen zu Jahresbeginn. (Symbolbild) Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Erfurt - Zu Beginn des neuen Jahres sind die Grippefälle in Thüringen wieder deutlich angestiegen. In der ersten Kalenderwoche seien 363 neue Influenzafälle gemeldet worden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. In der Woche zuvor waren es 203 neue Fälle gewesen. 

Insgesamt wurden demnach seit Beginn der aktuellen Saison Anfang Oktober 1.816 Grippefälle in Thüringen gezählt, die labordiagnostisch bestätigt wurden. 387 Patienten wurden wegen Influenza bislang im Krankenhaus stationär behandelt.