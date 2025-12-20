Vom Kind in Lüneburg zum Coachella-Auftritt: Wie WizTheMc auf sein größtes Karrierejahr blickt und was ihm seine Heimat heute noch bedeutet.

Lüneburg - Von Lüneburg in die weltweiten Charts: Dem Musiker WizTheMc (26) bleibt dieses Jahr in bester Erinnerung. „Unfassbar. Das größte Jahr meiner Karriere auf jeden Fall. Ich mache seit elf Jahren Musik, aber dieses Jahr fühlt sich wie ein neuer Frühling an“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande der 1Live-Krone-Verleihung in Bielefeld.

Mit „Show Me Love“ gelang dem Sänger, der schon lange Musik macht und bürgerlich Sanele Sydow heißt, Anfang des Jahres ein internationaler Tiktok- und Charthit. Ein Remix mit der südafrikanischen Sängerin Tyla brachte den Deutsch-Südafrikaner im Sommer zum weltberühmten Coachella-Festival in die USA. Und beim „Jingle Bell Ball“ eines britischen Radiosenders stand er kürzlich in der Londoner 02-Arena mit Kylie Minogue und Jessie J auf der Bühne.

„So ein Hit ist auch für den eigenen Glauben wichtig. Wenn es nicht gut läuft, fühlt es sich so an, als wenn es zu Ende wäre oder es ewig dauern würde. Neben dem Erfolg ist es auch ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich mich gut in der Musik gefunden habe.“

Auf der ganzen Welt zu Hause

WizTheMc wurde 1999 in Kapstadt geboren und zog als Zweijähriger mit seiner Familie nach Lüneburg, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte und auf eine Waldorfschule ging. Später lebte er in Toronto und Los Angeles, um dort Musik zu machen. Mittlerweile wohnt der 26-Jährige in Berlin.

Das Aufwachsen in einer deutschen Kleinstadt sei für ihn Fluch und Segen zugleich gewesen, sagte er der dpa. „Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Liebe für Lüneburg. Es war perfekt für meine Jugend und fürs Aufwachsen. Aber dann wollte ich auch in die Welt, weil es sich dann zu klein angefühlt hat.“

Davon träumt der Lüneburger

Und kann er sich vorstellen, im Alter zurückzuziehen? „Ich habe auf jeden Fall den Traum, irgendwann eine Wohnung in Lüneburg zu haben. Wer weiß. Meine Mutter und Freunde wohnen noch dort. Auch für Weihnachten fahre ich wieder hin.“

Anfang nächsten Jahres zieht es WizTheMc dann wieder nach Südafrika, um Urlaub zu machen und neue Musik zu produzieren. Den Hype um „Show Me Love“ will er 2026 ausnutzen und im besten Fall wiederholen.