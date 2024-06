In Brandenburg haben am Sonntag die Europawahl und die Kommunalwahlen begonnen. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat schon abgestimmt.

Ein Wahlberechtigter wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in eine Wahlurne.

Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat seine Stimme für die Europawahl und die Kommunalwahl abgegeben. Woidke kam am Sonntagmorgen mit seiner Frau zu einem Wahllokal in Forst (Landkreis Spree-Neiße) in der Niederlausitz. Er hoffe bei den beiden Wahlen auf eine „sehr, sehr gute Wahlbeteiligung“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Dies sei wichtig, um die extremen Ränder, die es momentan auch in Deutschland sehr stark gebe, einzugrenzen.

In Brandenburg haben am Sonntag die Europawahl und die Kommunalwahlen begonnen. Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind zur Abstimmung aufgerufen. Gewählt werden neben Europa-Abgeordneten auch 14 Kreistage, die Stadtverordnetenversammlungen von Potsdam, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder), 408 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte, 271 ehrenamtliche Bürgermeister amtsangehöriger Städte und Gemeinden, 8 hauptamtliche Bürgermeister sowie Ortsbeiräte und Ortsvorsteher.