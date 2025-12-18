Regen statt Winterwetter: In Berlin und Brandenburg bleibt es mild. Wo es zum Wochenende aufklart und wann mit Schauern zu rechnen ist.

Berlin/Potsdam - Auch zum Ende der vierten Adventswoche bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg mild. Neben zunächst vielen Wolken bleibt es im Laufe des Tages laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) trocken. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad.

Zur Nacht hin ziehen die Wolken dann etwas ab und es ist meist ein klarer Nachthimmel zu sehen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen fünf und einem Grad.

Stellenweise Auflockerungen zum Start ins Wochenende

Am Freitag bleibt das Wetter im Wesentlichen unverändert. Bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad kann es jedoch stellenweise etwas Regen geben, heißt es vom DWD. Der zieht sich auch bis in die Nacht zum Samstag. Die Temperaturen fallen auf vier Grad.

Am Samstag lockert es hingegen regional etwas auf, auch wenn es zum Start in den Tag noch vereinzelt regnen kann. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen bis etwa acht Grad. Zur Nacht hin bleibt es lokal weiterhin bewölkt und meist niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten um die drei Grad.